Глава МИД Эстонии: ряд стран ЕС хотят прекратить давление на Россию

Ряд стран — участниц Европейского союза выступают за прекращение давления на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В интервью газете Financial Times он отметил, что такие настроения в ЕС возникли на фоне обсуждений возможных переговоров между Европой и Россией.

«Вероятно, у нас много стран в Евросоюзе, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию», — сказал министр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет преодолевать шантаж и давление со стороны западных стран.