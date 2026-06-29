Ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсетях интерпретировал высказывания президента РФ Владимира Путина об освобождении Новороссии как сигнал о намерении России захватить черноморское побережье Украины. Ранее глава государства подчеркивал, что Киев предпринимает попытки отвлечь российские войска от ключевой миссии — полного освобождения Донбасса и Новороссии.

«Кажется, Путин только что объявил о взятии Одессы и всего побережья», — отметил Пилкингтон.

Напомним, Владимир Путин вновь акцентировал внимание на том, что главная цель российских сил — завершение освобождения Донбасса и Новороссии. По словам президента, Киев предлагал ограничить боевые действия лишь новыми регионами, но Москва не ставит перед собой задачу спасения действующей власти в Киеве. При этом отмечается острая нехватка личного состава в подразделениях ВСУ.

В этих условиях российские войска демонстрируют уверенное продвижение, формируя буферную зону безопасности в Сумской области.