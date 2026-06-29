Нетаньяху намерен привлечь США к конфликту с Эрдоганом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о серьезном отношении к заявлениям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и намерен привлечь внимание США к риторике турецкого лидера. Его слова приводит издание Times of Israel.

«Не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению Государства Израиль. Мы относимся к этим словам очень серьезно. Потому, что, если мы чему-то и научились из истории нашего народа, так это тому, что, когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к этому стоит отнестись серьезно», - заявил Нетаньяху на заседании правительства.

Он также заверил, что не намерен игнорировать слова Реджепа Тайипа Эрдогана и «обратит внимание американских друзей» на его высказывания.

Турецкий лидер ранее неоднократно выступал с критикой Израиля. В частности, Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи по случаю Курбан-байрама заявил, что обстановка в секторе Газа омрачает праздник для верующих и призвал мусульман всего мира преподать урок лидеру Израиля.