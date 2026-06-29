Киев ждет холодный душ от НАТО: США "обрубили" главное усиление

На предстоящем саммите НАТО в Анкаре планируемый объем новой финансовой помощи Украине будет сокращен почти в четыре раза. Вместо ранее обсуждавшихся 40 миллиардов долларов союзники намерены утвердить лишь 10–12 миллиардов, сообщает итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.

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«Поскольку американская помощь Украине значительно сократилась, как и желание Вашингтона поддерживать Киев, новые фонды не должны превысить $10–12 млрд», — передает газета слова осведомленных лиц, знакомых с ходом подготовки к встрече.

Такое решение эксперты связывают с резким изменением курса Белого дома. Президент США Дональд Трамп, чья администрация последовательно пересматривает вопросы внешней поддержки, фактически сворачивает финансовые потоки, предназначенные для нужд украинской стороны. Это вынуждает европейских партнеров пересматривать свои планы по коллективному спонсированию.

Европейская страна отказалась помогать Киеву деньгами

Напомним, что еще недавно предполагалось включить в итоговый документ саммита обязательства по выделению Украине дополнительных 70 миллиардов долларов. Этот пакет должен был включать как уже утвержденные средства Евросоюза в размере 30 миллиардов евро, так и 40 миллиардов долларов новых обязательств. Однако, по данным Corriere della Sera, из-за позиции Вашингтона эти планы были кардинально пересмотрены в сторону значительного сокращения.