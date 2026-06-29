Польский депутат от партии «Право и справедливость», экс-министр цифровых технологий Януш Чешиньский заявил, что Украина не вступит в ЕС из-за включения пособников нацистов в пантеон героев. Об этом сообщает RMF 24.

Решение Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация) испортило отношения Киева с Варшавой. Кроме того, в мае в Киеве были торжественно перезахоронены останки Андрея Мельника, одного из лидеров Организации украинских националистов** (ОУН, запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской) - структуры, создавшей военные формирования УПА*.

УПА* вступила в союз с нацистской Германией во время Второй мировой войны, а также совершила массовые убийства этнических поляков в регионах Волыни и Галиции на западе Украины. Убиты были до ста тысяч польских мирных жителей.

Из-за этих решений Польша лишила Зеленского ордена Белого орла - высшей польской государственной награды. Зеленский отправил орден в Польшу почтой. Польские власти назвали этот шаг еще одним оскорблением. Позже стало известно, что в создаваемый на Украине «национальный пантеон героев» планируют включить в том числе членов УПА*.

Чешиньский не сомневается, что Зеленский намеренно идет на обострение отношений с Польшей. По мнению польского политика, Зеленский «играет на внутренний рынок» и пытается отвлечь внимание людей от коррупционных скандалов. Польский политик считает, что реакцией Варшавы должно стать четкое послание украинцам - их членство в ЕС под угрозой.

«Под знаменами такой идеологии Украине не вступить в Европейский союз», - подчеркнул он.

В то же время Чешиньский считает, что Польше не следует прекращать поставки оружия Украине и обучение ее солдат. По его словам, необходимо делать всё, что отвечает национальным интересам Польши.

* ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

** запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской.