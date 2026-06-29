Обзор иноСМИ: «муки совести» Писториуса и переполненные морги Парижа

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Конец евроистребителя и «муки совести» Писториуса

Глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung высоко оценил успехи развертывания немецкой танковой бригады в Литве у границ с Белоруссией. Он подчеркнул, что высокий уровень немецких военных наконец-то признали и в Вашингтоне. При этом министр официально подтвердил закрытие амбициозного франко-германского проекта по созданию истребителя нового поколения FCAS. Причиной краха он назвал постоянные споры между оборонными предприятиями двух стран. По словам Писториуса, это решение было болезненным, но на фоне «российской угрозы» Европе необходимо действовать быстро и строить те самолеты, которые будут готовы к боевым задачам уже сейчас. Писториус отметил, что Берлин изучает альтернативные варианты создания истребителя, рассчитывая на партнерство с Испанией и сохранение ключевой роли для немецкой промышленности.

Комментируя рекордные военные расходы Берлина, министр признал, что они вызывают у него «социально-демократические муки совести», однако резкое увеличение бюджета необходимо для компенсации 30 лет недофинансирования армии. Кроме того, глава Минобороны объявил о решении закрыть проблемный проект по строительству фрегатов F126 из-за срыва сроков подрядчиком и угрозы удорожания программы до 18 миллиардов евро. Чтобы нарастить объемы производства оружия, Минобороны Германии привлекает автомобильную промышленность. Писториус подчеркнул, что современный конфликт требует одновременного сочетания передовых технологий и дешевой массовой продукции вроде беспилотников. В вопросе комплектования армии министр исключил возвращение всеобщего призыва, сделав ставку на добровольцев и масштабное расширение казарменной инфраструктуры до 2031 года. В завершение министр прокомментировал затяжной кризис в СДПГ, заявив, что сосредоточен на оборонном ведомстве и пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии или канцлера.

Расследование удара США по школе в Иране: аналитик предупреждал

Американские следователи выяснили, почему в конце февраля американская ракета ударила по иранской школе, унеся жизни 180 человек, большинство из которых - дети. Как сообщили источники Bloomberg, знакомые с ходом расследования, главными причинами трагедии следователи считают плохую координацию между разведывательными системами США. Как оказалось, за несколько лет до атаки один из аналитиков проверял списки потенциальных целей на юго-востоке Ирана. Он заметил изменения на объекте в городе Минаб, который американские военные раньше считали базой элитных подразделений иранского флота. Однако на самом деле военного объекта там уже давно не было - на его месте работала обычная начальная школа. Аналитик сделал отметку об изменениях в специальной программе. Однако эта система не была синхронизирована с официальной базой данных разведки, которую США используют для утверждения целей.

В последующие годы это же здание проверяли еще несколько раз, но базу данных целей никто так и не обновил. В итоге информация так и не дошла до военного командования, утверждают источники Bloomberg. В результате 28 февраля - в день, когда президент США Дональд Трамп объявил о начале войны против Ирана, - ракета ударила прямо по школе. Этот инцидент стал самым кровопролитным случаем гибели мирного населения по вине американских военных за последние десятилетия. В Пентагоне заявили Bloomberg, что расследование продолжается и никаких новых данных пока нет. При этом Трамп сказал, что установить виновных, возможно, вообще не удастся. Вскрывшиеся подробности обнажили давние слабые места в американской системе выбора целей, которую США должны были модернизировать еще несколько лет назад. Однако обновление программ постоянно откладывалось, хотя его необходимость стала критической на фоне внедрения искусственного интеллекта.

«Аномальная жара: почти 110 смертей в Париже всего за сутки»

На фоне экстремальных температур, обрушившихся на французскую столицу, служба скорой помощи зафиксировала 109 смертей в Париже 26 июня, сообщает Midi Libre. Обычно в этот период регистрируется около семи смертей. Эта мрачная статистика даже не учитывает тех, кто скончался от жары в больницах: речь идет о 109 людях, умерших дома или в общественных местах. В результате количество смертей превысило норму почти в 15 раз.

Когда столбики термометров в Париже вплотную приблизились к отметке плюс 39 градусов, четыре диспетчерские службы скорой помощи (самого Парижа и прилегающих департаментов О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн) приняли 3 400 звонков за сутки - это на 80% больше, чем в среднем за неделю. Также было зафиксировано 30 случаев остановки сердца. Нагрузка на отделения экстренной медицинской помощи в больницах выросла на 36 процентов по сравнению с обычным днем. Из-за резкого роста смертности два морга Парижа оказались переполнены к утру субботы. Тела пришлось перенаправлять в ближайшие пригороды. Представитель Национальной федерации похоронных служб Элизабет Шаррье подчеркнула, что это «исключительно парижская аномалия». В остальных регионах страны нагрузка на морги тоже очень высока, но ситуация остается под контролем.

«Искусственный интеллект и космические войны ЦАХАЛ»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) экстренно перестраивает свою структуру для ведения боевых действий в космосе, который станет главным полем битвы будущего. Об этом The Jerusalem Post рассказала глава управления технологий и цифровизации ЦАХАЛ, бригадный генерал Яэль Гросман. По её словам, современные конфликты требуют колоссального объема данных, передавать которые на большие расстояния могут только спутниковые группировки. Опыт недавних войн с Ираном показал, что благодаря космической связи израильская авиация и разведка могут эффективно координировать удары за тысячи километров от своих границ так же легко, как если бы противник находился на соседней улице. На этом фоне Минобороны Израиля активно наращивает ресурсы, создавая новые ИИ-платформы для анализа угроз и выстраивая «упреждающую кибероборону».

В статье отмечается, что важнейшей частью модернизации израильской армии стала реформа подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Утверждается, что ходе войны с Ираном обновленный батальон РЭБ сумел нейтрализовать около четверти из более чем тысячи запущенных в сторону Израиля беспилотников. Военные признают, что именно цифровые платформы на базе искусственного интеллекта, просчитывавшие траектории атак, спасли жизни множества солдат. В то же время в ЦАХАЛ заявляют, что у израильской армии до сих пор нет комплексного и гарантированного ответа на угрозу со стороны дешевых FPV-дронов. На решение этой технической проблемы, по оценкам командования, у военных инженеров может уйти до нескольких лет.

«Су-35 бьет рекорды: воздушный бой на экстремальной дистанции»

Российский истребитель Су-35, возможно, установил мировой рекорд по дальности воздушного боя в реальных боевых условиях, пишет Military Watch Magazine. Как сообщают источники, 27 июня в Полтавской области украинский МиГ-29 был уничтожен дальнобойной гиперзвуковой ракетой Р-37М на расстоянии около 190 километров. При этом отмечается, что российский самолет действовал в подконтрольном РФ воздушном пространстве, что позволило ему оставаться вне зоны досягаемости украинских систем ПВО. Ракета Р-37М, способная развивать скорость до 6 Махов, изначально создавалась для высотных перехватчиков МиГ-31, но в последние годы была адаптирована для Су-35.

Несмотря на уникальность случая 27 июня, эксперты спорят, является ли удар на 190 километров абсолютным рекордом. Несколько профильных изданий напоминают об инциденте в октябре 2022 года, когда украинский Су-27 был сбит на дистанции 217 километров. Тогда мнения разделились: часть источников приписала успех зенитно-ракетному комплексу С-300В4, однако в некоторых российских и индийских СМИ появилась информация, что сверхдальний удар нанес новейший российский истребитель пятого поколения Су-57. В любом случае, систематическое применение ракет Р-37М из безопасного воздушного пространства России, о чем еще в 2023 году с тревогой докладывало британское Минобороны, остается серьезной угрозой для украинской авиации.