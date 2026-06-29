В Турции сделали интересное предположение о войне НАТО с Россией
Решение Североатлантического альянса о вооруженном конфликте с Россией будет зависеть от итогов саммита, который пройдет в Анкаре. Об этом пишет газета Türkiye.
Издание отмечает, что Европа просчитывает вероятность полномасштабной войны с РФ. Допускается, что такой сценарий может реализоваться к 2030 году.
По мнению автора, встреча может принести весьма примечательные результаты.
Глава НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой
Ранее премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна вместе с Украиной построит завод по производству беспилотных летательных аппаратов на границе с Россией и Белоруссией.