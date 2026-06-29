В Турции сделали интересное предположение о войне НАТО с Россией

Решение Североатлантического альянса о вооруженном конфликте с Россией будет зависеть от итогов саммита, который пройдет в Анкаре. Об этом пишет газета Türkiye.

Издание отмечает, что Европа просчитывает вероятность полномасштабной войны с РФ. Допускается, что такой сценарий может реализоваться к 2030 году.

«Смогут ли США и НАТО остаться в стороне от подобных событий? В этом контексте крайне важны оценки и заявления, которые прозвучат на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля», — указано в статье.

По мнению автора, встреча может принести весьма примечательные результаты.

Глава НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой

Ранее премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна вместе с Украиной построит завод по производству беспилотных летательных аппаратов на границе с Россией и Белоруссией.