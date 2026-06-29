Мир между РФ и Украиной в свое время не был достигнут из-за нежелания некоторых стран урегулировать конфликт, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

© Московский Комсомолец

По его словам, республика прилагала огромные усилия для мирных переговоров между обеими сторонами, и к настоящему времени достигнут значительный прогресс. Когда российская и украинская стороны встретились за столом переговоров, то были подписаны проекты практически окончательного соглашения, но некоторые страны не захотели мира, и он не был достигнут.

Политик отметил, что переговоры нельзя назвать совершенно бесплодными, ведь в ряде вопросов были достигнуты успехи.