В Конгрессе США заявили о необходимости уничтожить Иран

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди в эфире телеканала Fox News сделал резкое заявление, призвав Соединенные Штаты к агрессивным действиям в отношении Ирана.

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По его мнению, США должны не только продолжать давление на Тегеран, но и полностью уничтожить страну.

Кеннеди заявил, что Иран сейчас похож на очень старого человека, который не может позволить себе простудиться.

По мнению сенатора, США следует вернуться и снова надавить на Исламскую Республику, чтобы полностью уничтожить ее и "выплюнуть кости на пол".

Также политик отметил, что отсутствие соглашения с Ираном предпочтительнее, чем заключение плохой сделки.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Иран достигли договоренности о продолжении диалога для урегулирования всех спорных вопросов: стороны намерены обсудить все пункты меморандума о взаимопонимании.