«Выплюнуть его кости»: в США призвали Трампа «добить» Иран

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди призвал президента США Дональда Трампа атаковать Иран и выплюнуть его «кости на пол». Свое мнение он озвучил в эфире телеканала Fox News.

По мнению политика, США нельзя останавливаться на достигнутом, и нет смысла заключать «плохое соглашение».

«Иран сейчас похож на очень старого человека, который не может позволить себе простудиться. Мы сильно ослабили их. Нам не следует сдаваться (…) Я считаю, что мы должны продолжать делать то, что делаем. Если Иран хочет нанести удар по нам, мы ударим в ответ в два раза сильнее», - заявил он.

Джон Кеннеди уверен, что власти США должны «уничтожить» Иран и «выплюнуть кости на пол».

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений, и ударил по американским базам в регионе. Американская операция «Эпическая ярость» официально длилась 67 дней и была прекращена 5 мая. О ее завершении объявил госсекретарь США Марко Рубио. В итоге стороны сели за стол переговоров.

На протяжении двух месяцев Вашингтон и Тегеран при помощи посредников обсуждали детали сделки и подписали меморандум, предусматривающий завершение боевых действий на всех фронтах и переговоры об окончательном мирном урегулировании кризиса. Однако США продолжают периодически наносить удары по иранской территории, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атакует суда и базы противника, а Израиль проводит операцию в Ливане.