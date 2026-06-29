Азербайджан высказался о признании Израилем геноцида армян

Правительство Израиля должно пересмотреть решение о признании геноцида армян 1915 года в Османской империи. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Азербайджана, сообщение опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Подобные шаги не способствуют примирению и взаимопониманию, а, наоборот, усугубляют существующие конфликты и препятствуют усилиям по установлению прочного мира и примирения в регионе», — заявили в азербайджанском МИД.

Ведомство выразило серьезную озабоченность решением Тель-Авива и назвало его «искажением исторической правды о событиях 1915 года». В Баку также заявили о превращении правительством Израиля темы геноцида армян «в предмет политических решений, далеких от правовых и научных основ».

28 июня правительство Израиля утвердило решение об официальном признании геноцида армянского народа. Как заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар, решение израильских властей не следует рассматривать как «акт возмездия» за «откровенную враждебность, ужасающую риторику и враждебные действия Турции» под руководством ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.