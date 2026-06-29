Экстремальная жара парализовала железные дороги Польши

Экстремальная жара, которая обрушилась на Польшу в выходные, 28 июня парализовала железнодорожное движение, сообщает Super Express. Высокие температуры привели к деформации путей и авариям на контактной сети, что вызвало серьезные задержки и отмены поездов.

В воскресенье некоторым пассажирам пришлось ждать своих поездов с полудня до вечера. По оценкам журналистов, утром в понедельник, 29 июня, поезда все еще задерживались. Минимальная задержка составляла 16 минут, максимальная - 92 минуты.

Наиболее проблемные направления на утро понедельника - Север (Балтийское побережье), Юг и горы (курортные направления), Юго-восток и Пригород Варшавы. Пассажиры, решившие отказаться от поездки, могут вернуть билет без удержания каких-либо сборов. Эта можно сделать до 30 июня.

Из-за сильной жары во многих местах произошли аварии на контактной сети, что вызвало эффект домино. Как только сеть выходила из строя, останавливался один поезд, затем из-за него не мог проехать следующий, и в результате масштаб сбоя только увеличивался.

Два поезда встали недалеко от Модлина. Из-за аварии на контактной сети потребовалась эвакуация пассажиров - почти 400 человек.

Крупнейший польский перевозчик PKP Intercity 29 июня отменил сразу 21 поезд из-за вызванных жарой инцидентов. На части маршрутов были запущены автобусы.