Стали известны детали новых переговоров США и Ирана

Соединенные Штаты Америки и Иран достигли договоренности о продолжении диалога для урегулирования всех спорных вопросов. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, стороны намерены обсудить все пункты меморандума о взаимопонимании.

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В центре внимания предстоящих технических переговоров вновь окажется ситуация вокруг Ормузского пролива.

По словам американского чиновника, на данный момент стороны приняли решение приостановить свои действия, что позволило обеспечить свободу судоходства в этом стратегически важном регионе.

Ранее СМИ писали, что в предстоящий вторник, 30 июня, в Дохе на переговорах между США и Ираном примет участие Ник Стюарт. Этот специалист, ранее занимавший должность лоббиста в Госдепартаменте, теперь руководит американской технической группой.

Американские чиновники и осведомленные лица подтвердили изданию факт его участия в процессе подготовки встречи.