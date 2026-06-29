Новый премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что делает упор на вооружение Европы, а не на попытки наладить контакт с Россией, сообщает Euractiv. Он призвал «показать России силу».

Кулбергс вступил в должность в конце мая. Он пришел к власти на фоне скандала вокруг того, как предыдущее правительство справлялось с инцидентами с беспилотниками. В июне новый премьер принял участие в конференции по восстановлению Украины.

«Я не верю в мирные соглашения, по крайней мере, сейчас», - заявил Кулбергс.

По его мнению, задача ЕС состоит не в подготовке к компромиссам, а в том, чтобы не допустить появления «слабого звена» на восточной границе Европы.

«Нам нужен единый подход - только тогда не возникнет никаких нелепых идей. И у нас есть для этого правильные соседи. Прежде всего нам нужно верить в себя и демонстрировать силу», - подчеркнул премьер Латвии.

Кулбергс по-прежнему уверен в поддержке со стороны НАТО и США в случае, если возникнет угроза прямого столкновения с Россией на восточном фланге.

«У меня нет в этом сомнений», - заявил он, указав на оборонные инвестиции Латвии в размере до пяти процентов от ВВП страны.

Кулбергс подчеркнул, что Латвия достигла целевого показателя по расходам, установленного альянсом после давления со стороны президента США Дональда Трампа. Премьер подчеркнул, что Рига «выполнила свою часть сделки».

Его главное ожидание от июльского саммита НАТО с участием Трампа в Анкаре: «Главное - чтобы обошлось без дурацких сюрпризов».

«Старая гвардия» ЕС настаивает на прямых переговорах с Россией для прекращения боевых действий. В начале прошедшей в Польше конференции канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «пришло время вступить в переговоры». Офис председателя Европейского совета Антониу Кошты недавно связался с Кремлем, чтобы наладить прямые каналы связи.