В американских лабораториях на Украине под видом биобезопасности велась разработка биологического оружия против украинского населения. Об этом говорится в статье председателя совета международного движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, опубликованной ИС "Вести".

"РГ" приводит подробности о работе американских биолабораторий, о которых рассказал Медведчук.

- Биологическая программа стартовала 29 августа 2005 года, когда между Киевом и Вашингтоном было заключено соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия. У власти тогда находились Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко.

- Договор предусматривал сбор и хранение опасных патогенов в лабораториях на территории Украины, а также обязывал Киев передавать США копии штаммов для исследований. Финансировала работу структура Пентагона - агентство по уменьшению угрозы в сфере обороны. При этом американский персонал, привлеченный к программе, обладал дипломатическим иммунитетом. - На сеть объектов в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе и в районах вблизи Крыма и Луганской области американцы тратили сотни миллионов долларов. - При Викторе Ющенко началась модернизация лабораторий в Киеве, Одессе и Львове. Было создано и модернизировано не менее семи объектов. - При Януковиче программа достигла наибольших масштабов. Было построено и модернизировано около 28 объектов, включая кластер из 12 районных лабораторий в Херсонской области. - Янукович и его команда лишь изучали "неудобный вопрос", боясь навредить американцам и оказаться вне их милости. Годами украинские власти знали об опасности, но не решались закрыть программу Пентагона. В конце 2012 года Украина направила США официальную ноту о расторжении соглашения и закрытии биолабораторий. Переписка по этому вопросу продолжалась в течение 2013 года. - После госпереворота в 2014 году и прихода Порошенко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) вопрос о биолабораториях был снят с повестки дня. В 2015-м был оформлен новый многолетний контракт. Все проекты реализовывались в рамках соглашения с Пентагоном.

- При Зеленском было построено 6 объектов, но акцент сместился на исследования. С 2019 года начались эксперименты на людях, в частности на четырех тысячах военнослужащих ВСУ. Материалы передавались в США. - Все попытки украинской оппозиции узнать правду наталкивались на противодействие властей. В Киеве заявляли, что американских биолабораторий в стране нет, не отрицая при этом факта сотрудничества с США по строительству и оснащению исследовательских центров опасных патогенов. В посольстве США в 2020 году назвали информацию о лабораториях "российской дезинформацией". - Позже посольство США в Киеве признало, что лаборатории на Украине действуют, объяснив их цель "обеспечением защищенного хранения возбудителей болезней для мирных исследований и разработки вакцин".

Медведчук указывает, что действия американских лабораторий и преступная политика украинских властей привели к гибели жителей Украины. И называет конкретные случаи:

- Вспышка холеры в 2011 году в Херсонской области. Госпитализированы 33 человека. В 2014 году число заболевших холерой составило уже 800 человек. В 2015 году в Николаеве выявлено более 100 случаев холеры.

- В январе 2016 года в Харькове от похожего на грипп вируса погибли не менее 20 военнослужащих, более 200 были госпитализированы.

- В 2016 году 364 украинца погибли от свиного гриппа A (H1N1) pdm09. Этот штамм уже приводил к пандемии в 2009 году.

- В 2017 году в Николаеве, Запорожье, Одессе и Харькове последовательно произошли вспышки гепатита А.

- В экспериментах, связанных с геморрагической лихорадкой и использованием сыворотки крови, допускалась гибель испытуемых. Составлялись отчеты о зависимости восприимчивости к вирусам от этнической принадлежности и места рождения испытуемых.

"Остается вопрос, на который никто в Киеве так и не ответил: почему чужое военное ведомство десятилетиями работало с опаснейшими патогенами на украинской земле, под дипломатическим иммунитетом, с правом вывоза штаммов. Пока на этот вопрос нет ответа, тему нельзя считать закрытой. И то, что сегодня ее вынуждены поднимать уже в самом Вашингтоне, - лучшее доказательство того, что это действительно страшная трагедия, - пишет Медведчук. - Зеленскому плевать на бактериологическую безопасность в своей стране".

Политик также напомнил, что еще в 2022 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело по вопросу биолабораторий на Украине. Речь идет о применении в военно-биологических целях возбудителей особо опасных инфекций, включая чуму, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию.

В конце мая этого года СК сообщил, что располагает данными о разработке Украиной биологического оружия массового поражения при финансовой поддержке США.