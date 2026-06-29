Ведомство Каллас захотели ликвидировать

Ряд чиновников Европейского союза (ЕС) выступают за ликвидацию внешнеполитической службы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«И в Европейском совете, и в Еврокомиссии есть группа, которая хотела бы упразднить Европейскую службу внешних действий. Другие выступают за ее сохранение, но их не так много», — утверждается в публикации.

По данным издания, многие задачи внешнеполитической службы все чаще выполняет Еврокомиссия (ЕК). Кроме того, ЕС столкнулся с личным противостоянием председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая критикует фон дер Ляйен за диктаторский стиль управления.

Каллас испугалась «ловушки России»

Ранее журналисты британской газеты The Telegraph заявили о политической изоляции Каллас. По их данным, глава европейской дипломатии пока не смогла добиться от стран ЕС финансовой поддержки своих инициатив.