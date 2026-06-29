Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что его страну беспокоит риторика турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, и пообещал обратиться к США.

Об этом пишет The Times of Israel.

«Едва ли проходит день без того, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению государства Израиль. Мы очень серьёзно относимся к этим словам... Привлечём внимание наших американских друзей к этим заявлениям», — подчеркнул Нетаньяху в ходе заседания кабинета министров.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в создании угрозы безопасности Турции.

До этого он раскритиковал Нетаньяху и призвал мусульман «преподать ему урок».

Офис премьера Израиля выступил с жёстким заявлением в адрес президента Турции.