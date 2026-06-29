Парламентская ассамблея НАТО вновь призвала правительства стран альянса ускорить военную помощь Украине и снять ограничения на применение союзнического оружия по целям на территории России. В рекомендациях Ассамблеи говорится о необходимости срочно передать Киеву обещанную технику, а также разрешить удары по «законным целям» в России.

Для России этот призыв важен как институциональный сигнал. Речь идет не о частной статье или заявлении отдельного политика, а о позиции структуры, объединяющей депутатов стран НАТО. Если такие рекомендации будут подхвачены национальными правительствами, Киев получит больше пространства для ударов западными системами по российской военной инфраструктуре, аэродромам, складам, пунктам управления и логистике.

Ассамблея также предлагает фиксировать «необратимость» пути Украины в НАТО и ускорять ее интеграцию с альянсом. В такой рамке поддержка Киева становится не временной мерой до прекращения огня, а частью долгосрочной политики по втягиванию Украины в западный военный контур. Для Москвы это усиливает аргумент о том, что украинский кризис давно вышел за рамки двустороннего конфликта.

Путин назвал очевидным, что удары ВСУ по инфраструктуре РФ "создают проблемы"

Российская сторона ранее заявляла, что удары западным оружием по территории России будут означать новый уровень вовлечения НАТО в украинский конфликт. Альянс официально старается избегать прямой войны с Москвой, но парламентское давление внутри стран блока растет. Именно это создает для России дополнительную угрозу: решения, которые раньше считались эскалационными, постепенно переводятся в категорию допустимых.