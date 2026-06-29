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Все округа Херсонской области были обесточены

Все муниципальные округа Херсонской области столкнулись с масштабными перебоями в электроснабжении, из-за чего местные жители частично или полностью остались без света. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы региона Владимира Сальдо, причиной аварийного отключения четырнадцати районов послужил технологический сбой в соседней Запорожской области.

В настоящее время профильные службы и энергетики оперативно устраняют неполадки, чтобы максимально быстро вернуть электричество в дома граждан.

Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин провел официальные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пекинской резиденции Дяоюйтай. Об этом сообщает ТАСС.

Китайский лидер подчеркнул, что двустороннее партнерство между государствами сейчас находится на своем историческом пике.

После завершения официальной части визита лидеры продолжили обсуждение стратегических вопросов за неформальным семейным обедом, демонстрирующим особое взаимное доверие.

Латвия и Украина построят завод БПЛА на границе с Россией

Латвия и Украина планируют развернуть совместное производство беспилотников вблизи границ России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства Латвии Андрис Кулбергс обосновал выбор локации необходимостью повышения занятости и стимулирования экономики приграничных районов.

В дальнейшем премьер-министр открыто признал, что такое размещение позволит оперативно использовать дроны-перехватчики для реагирования на потенциальные угрозы.

В Венгрии побит температурный рекорд

В Венгрии зафиксирован беспрецедентный для 28 июня температурный рекорд, когда столбик термометра в Будапеште достиг отметки в 40 градусов Цельсия. Об этом сообщает ТАСС.

Аномальная жара побила прежний максимум 1935 года и вынудила метеорологическую службу HungaroMet объявить наивысший уровень погодной опасности.

В связи с этим правительство страны ввело чрезвычайные меры защиты, переведя сотрудников на удаленную работу и организовав раздачу питьевой воды в общественных местах.

Премьер-министр Петер Мадьяр предупредил население, что в начале недели жара может усилиться до 42 градусов, обновив абсолютный исторический рекорд государства.

Венесуэлец рассказал об огромных разрушениях в Катия-де-ла Мар

Венесуэльский штат Ла-Гуайра принял на себя наиболее мощный удар разрушительного землетрясения, произошедшего в стране 24 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По свидетельству очевидца Хуана Карлоса де Абреу из города Катия-де-ла-Мар, стихия разрушила многоэтажные здания, а утечки газа спровоцировали массовые пожары.

Ситуацию усугубили мародеры, грабившие торговые точки до тех пор, пока военная контрразведка не навела порядок. В настоящее время местное население переживает тяжелейший кризис из-за тотального отсутствия электричества, водоснабжения и закрытых магазинов.