Мадуро по-библейски обратился к венесуэльцам

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал обращение, предположительно написанное из тюремной камеры в Нью-Йорке, в котором выразил поддержку венесуэльцам после землетрясений. Текст обращения опубликован на странице политика в социальной сети X.

В своем послании политик использовал цитаты из Библии и заявил о солидарности с пострадавшими, в частности 25-й главы Евангелия от Матфея.

«"Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя?". Царь им ответит: "Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне"», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясений.

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Серии мощных подземных толчков произошли в ночь на четверг, 25 июня. Магнитуда первого землетрясения составила 7,2, а второго — 7,5. После этого случилось еще 30 подземных толчков.