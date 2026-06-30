Премьер-министр Венгрии заявил о критической ситуации в стране

Из-за аномальной жары в Венгрии критически не хватает питьевой воды. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил глава правительства страны Петер Мадьяр.

Он подчеркнул, что системы водоснабжения работают на пределе своих возможностей, потребление воды в выходные дни в полтора-два раза превысило обычный уровень. По словам Мадьяра, если сейчас не сократить потребление по всей стране, то в отдельных населенных пунктах возникнет острая нехватка воды. В настоящее время в зоне обслуживания Дунайской региональной гидроэлектростанции в 120 населенных пунктах ввели ограничение на водоснабжение. В некоторых местах запасов питьевой воды в хранилищах больше нет, и ее туда приходится доставлять автоцистернами.

В Европе поставили больше 60 рекордов жары

В связи со сложившейся критической ситуацией премьер-министр попросил население ограничить потребление воды и использовать ее лишь для действительно необходимых целей. Он отметил, что, в первую очередь, необходимо обеспечить водой больницы, дома престарелых, особо важные объекты инфраструктуры, подразделения пожарной охраны.

28 июня министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила о колоссальном ущербе посевам и скоту от жары.

Ранее немецкий министр признал огромный ущерб от жары для экономики Германии.