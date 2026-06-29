Си Цзиньпин высказался об отношениях с Белоруссией

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что отношения Пекина и Минска находятся на историческом пике.

"Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик", - приводит его слова близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко начал визит в регион Восточной и Юго-Восточной Азии

Белорусский лидер, находящийся в Китае с рабочим визитом, отметил, что очень ценит столь положительную оценку взаимоотношений.