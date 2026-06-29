Си Цзиньпин высказался об отношениях с Белоруссией

Си Цзиньпин: китайско-белорусские отношения переживают исторический пик
Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что отношения Пекина и Минска находятся на историческом пике.
"Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик", - приводит его слова близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко начал визит в регион Восточной и Юго-Восточной Азии
Белорусский лидер, находящийся в Китае с рабочим визитом, отметил, что очень ценит столь положительную оценку взаимоотношений.
"Это то, о чем мы с вами говорили. И, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - сказал он на встрече с Си Цзиньпином.