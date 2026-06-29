Принц Уильям одним жестом ответил на мольбы Гарри о прощении

Принц Гарри решил примириться с Уильямом. Герцог Сассекский осознал, что сделал брату больно своими интервью и мемуарами. Но, похоже, уже слишком поздно.

По данным RadarOnline, Гарри пытается дозвониться до брата, чтобы согласовать встречу во время визита в Британию. Однако Уильям крайне раздражён предстоящим возвращением Гарри и игнорирует его звонки. На мольбы Гарри старший брат отвечает одним жестом — бросает трубку.

"Уильям не собирается видеться с братом. Скорее всего, он сделает всё возможное, чтобы находиться как можно дальше во время визита Гарри и избежать любых неловких встреч. Гарри неоднократно пытался выйти на связь", — рассказал источник, близкий к королевской семье.

Кроме того, принц Уэльский недоволен тем, что Карл III якобы "идёт на всё", чтобы обеспечить комфортный визит своему младшему сыну и его жене. Уильям ясно дал понять отцу: ему будет очень трудно простить Гарри и Меган после их публичной критики королевской семьи, последовавшей после отказа от исполнения королевских обязанностей.

"Уильям известен тем, что долго помнит обиды. Более того, он не может простить брату то, через что Гарри заставил пройти его семью", — заявил инсайдер из дворца.

По словам источников, особенно болезненно Уильям воспринял интервью Гарри и Меган Опре Уинфри в 2021 году, а также мемуары Гарри "Запасной", в которых были раскрыты подробности отношений принца и Меган с Кейт Миддлтон.

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Напомним, что Гарри, Меган и их дети — семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет — приедут в Великобританию на мероприятия, посвящённые подготовке к "Играм непокоренных", которые пройдут в Бирмингеме в следующем году. Во время визита Гарри хочет познакомить наследников не только с членами королевской семьи, но и с родственниками по линии своей матери — семьёй Спенсеров.