Евросоюз не может выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине.
Такое мнение выразил в интервью ТАСС основатель российско-немецкого общественного проекта "Бисмарк-диалог", потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.
"Европа совершенно не может быть посредником. ЕС выказывает только агрессию", - отметил он.
По мнению Бисмарка, "только отдельные страны могут выступить посредниками, и среди них находится Германия, поскольку немцы точно знают, что произошло во Второй мировой войне, они обязаны знать свою историю".
"[Президент РФ Владимир] Путин и [экс-канцлер ФРГ Герхард] Шредер это так хорошо показали, что страны могут хорошо работать друг с другом, экономики работали вместе так хорошо, Германия получала дешевый газ. ЕС захотел все это перекрыть. Это разрушает нашу экономику, мы получаем дорогой СПГ из США", - подчеркнул он.