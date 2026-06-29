Евросоюз не может выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине.

Такое мнение выразил в интервью ТАСС основатель российско-немецкого общественного проекта "Бисмарк-диалог", потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

"Европа совершенно не может быть посредником. ЕС выказывает только агрессию", - отметил он.

По мнению Бисмарка, "только отдельные страны могут выступить посредниками, и среди них находится Германия, поскольку немцы точно знают, что произошло во Второй мировой войне, они обязаны знать свою историю".