«Это было четкое послание»: Слова Путина вызвали панику в США

Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять Западу, что Россия ответит на любую угрозу.

Об этом в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Сейчас Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют. Как только станет понятно, что Запад настроен и впредь угрожать России, та предпримет шаги, чтобы защитить себя. Это было четкое послание, которое я вынес из его речи", — сказал эксперт.

Так Джонсон прокомментировал заявление президента, которое он сделал на прошлой неделе на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Глава государства тогда предупредил о том, что в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что готовятся к войне с Москвой.

Путин назвал главную задачу спецоперации

Ранее Путин отметил, что средства противовоздушной обороны у России есть, вопрос в скорости наращивания их производства и поставок в войска. Также он подчеркнул, что кроме военных системы ПВО также могут передаваться для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.