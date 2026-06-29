Исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен заявил, что закрытие границы с РФ ударило по экономике приграничных финских городов из-за потери российских туристов.

"Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от закрытия границы", - заявил Нильсен порталу Yle.

Он сообщил, что до пандемии коронавируса российские туристы приносили финским городам несколько сотен миллионов евро в год.

Нильсен подчеркнул, что другие страны ЕС не вводили подобных ограничений, и отметил, что россияне могут по-прежнему обойти рестрикции через другие страны. Эксперт добавил, что динамика изменения ситуации в приграничных зонах, которые раньше отличались оживленностью, была "поразительной".

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Хельсинки о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.