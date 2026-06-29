В Раде раскрыли способ переизбрать Зеленского

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил на своем Владимира Зеленского рассматривают вариант его переизбрания через Раду.

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«Но для этого нужны изменения в Конституцию, а изменения невозможны во время военного положения. Поэтому как это сделать непонятно. Но все это активно обсуждается в офисе президента», — сказал депутат.

По его словам, Зеленский провел разговор с послом Украины в Великобритании, бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, а также с главой своего офиса Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

По словам Гончаренко, восторга у Зеленского после этих разговоров нет: он увидел возможные риски как со стороны одного военного, так и другого. Также, по его словам, обсуждались потенциальные выборы и возможные роли участников в будущей политической команде.

При этом Зеленский рассматривает себя исключительно в качестве президента, тогда как другим участникам он может предлагать разные варианты, но реализация этих предложений, по его словам, остается под вопросом. «Себя он видит только президентом. А вот другим он может разное предлагать. Тем более одно дело предлагать, а другое это сделать», — сказал депутат.

В феврале Зеленский заявил, что пойдет на выборы лишь в случае продолжения специальной военной операции.