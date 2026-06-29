Потомок Бисмарка заявил о ненужности НАТО

Основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк заявил, что сейчас НАТО больше не нужна. Его слова приводит ТАСС.

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Бисмарк подчеркнул, что многие в Германии заявляют о ненужности НАТО.

«Варшавского договора больше нет. Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно. Против кого оно? Тогда нам нужен враг, но мы не хотели бы его иметь», — отметил он.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не сможет выжить без США. По его мнению, Европейский союз (ЕС) не в состоянии заменить альянс.