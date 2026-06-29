В ЕП рассказали об обсуждении нового кредита Украине после 2027 года

Европейский союз обсуждает возможность выделения Украине нового кредита в размере 30-45 миллиардов евро в случае продолжения конфликта после 2027 года, заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери. Об этом пишут «Известия».

Он уточнил, что варианты помощи обсуждаются, так как после 2027 года не должно быть пробелов в поддержке.

«Поскольку объем финансирования ЕС в этом и следующем годах составляет всего 90 миллиардов евро, необходима дополнительная поддержка со стороны государств-членов и других доноров. Она должна составить около 30-45 миллиардов евро», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что первый транш Киеву по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро не будет включать почти 6 миллиардов евро на оборонные расходы.