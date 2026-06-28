США и Иран договорились о взаимном прекращении ударов

Представители США и Ирана достигли договоренности о взаимном прекращении ударов и проведении 30 июня в Дохе консультаций для урегулирования разногласий по Ормузскому проливу. Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники журналист портала Axios Барак Равид.

"По словам американского чиновника высокого ранга, США и Иран договорились прекратить наносить удары друг по другу, поскольку обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать свои разногласия по поводу Ормузского пролива", - указал он.