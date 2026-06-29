Китай осудил удар ВСУ по белорусскому автобусу в Брянской области, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй.

«Осуждаем любые нападения на гражданских лиц, особенно такие адресные нападения», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

Сунь Лэй также выразил соболезнования в связи с атакой.

ВСУ 17 июня ударили дроном по автобусу с детьми, которые ехали из Гомеля в Геленджик. По последним данным, пострадали восемь человек, включая шесть юных футболистов.

Погибла сопровождавшая детей женщина, гражданка Белоруссии.

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева подчеркнула, что атака не была случайной.