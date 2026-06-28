Армия Польши готова к военному столкновению с Россией. С таким утверждением выступил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

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По его словам, прозвучавшим в интервью американскому телеканалу CBS News, затраты Варшавы на оборону в процентном соотношении превышают инвестиции США.

«Мы сделаем то, что делали всегда», — заявил Сикорский.

Ранее ветеран специальной военной операции Айархан Суздалов заявил, что с Россией на стороне ВСУ воюют наёмницы из Польши.