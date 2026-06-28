В Финляндии высказались о переговорах с Россией

Возвращение к переговорам с Россией возможно в дальнейшем, но в настоящее время следует соблюдать сдержанность, заявила в беседе с журналистами Frankfurter Allgemeine Zeitung министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Глава МИД отметила, что необходимо продолжать полагаться на прежнюю политику в отношениях с Россией.

«Мы должны продолжать двигаться по намеченному курсу: сосредоточиться на обороне и сдерживании», — отметила дипломат.

Валтонен подчеркнула, что сейчас абсолютно не время снова думать о торговых или политических отношениях с российской стороной.

По ее мнению, перед тем, как перейти к дипломатии, необходимо понять, разобраться, что Европа желает получить от Москвы, каких преференций добиться. Она уточнила, что у России не должно создаваться впечатление, «что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий».

В переговорах, пояснила дипломат, должны играть ведущую роль Берлин, Париж и Лондон. Вместе с тем, отметила она, страны Восточной и Северной Европы также должны быть представлены на встрече с Москвой.