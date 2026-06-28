Полиция использовала водометы для спасения изнывающих от жары берлинцев

Полиция Берлина задействовала спецтехнику для спасения горожан от рекордной жары. Машины в ходе акции израсходовали тысячи литров воды, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

По данным газеты, 26 июня Германская метеослужба (DWD) зафиксировала в Саарбрюккен-Бурбахе температуру +41,3°.

27 июня DWD рассказала, что в ФРГ температура поднялась до +41,5°. По данным ведомства, это абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений.

Утром 28 июня представитель берлинской пожарной службы предупредил, что в воскресенье ожидается еще один «кризисный день».

На фоне жары полиция отправила спецтехнику к популярным у туристов Рейхстагу и Бранденбургским воротам, затем на Потсдамскую площадь, к Красной ратуше.

Водометы распылили тысячи литров воды, затем пополнили ее запасы и продолжили распылять над улицами и площадями.

Журналисты отметили, что в Берлине резко возросло количество вызовов в экстренные службы. В частности, в субботу, 27 июня, было зафиксировано 2055 вызовов, что примерно на 500 больше, чем в обычный день.