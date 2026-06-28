В Германии рассказали о беспрецедентном падении рейтинга Мерца

Глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер в интервью Der Tagesspiegel заявил о беспрецедентном падении рейтингов федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.

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По словам социолога, Мерц совершает много ошибок на посту канцлера, говорит на непонятном для простых людей языке, а также слушает советников, которые работают «как группа поддержки».

Гюлльнер добавил, что канцлер никогда не пользовался среди женщин, молодежи и жителей Восточной Германии. Социолог также раскритиковал предвыборную кампанию Мерца в бундестаг в 2025 году, отметив, что координация действий с «Альтернативой для Германии» обернулась катастрофой.

До этого лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Мерц должен покинуть пост. По ее мнению, если Мерц будет управлять страной еще три года, Германию «едва ли удастся спасти».