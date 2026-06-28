Санду: вопрос Приднестровья поднимут на переговорах по Украине

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на возможных переговорах о завершении конфликта на Украине будет поднят вопрос Приднестровья.

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По её словам, будущее региона обсуждается в контексте европейской интеграции.

«Приднестровский регион — часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и Приднестровский регион. Понятно, что каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они (европейские партнёры. — RT) её поднимают», — цитирует её Point.

Она подчеркнула, что членство Молдавии в ЕС будет решаться в Брюсселе, а не в Москве.

Санду также отметила, что речь идёт о мирном выводе российских войск из Приднестровья.

Ранее Санду заявила, что Кишинёв не намерен финансировать Приднестровье до решения вопроса о выводе российских военных из региона.