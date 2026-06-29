Попытки украинского лидера Владимира Зеленского добиться возвращения украинцев из стран Евросоюза (ЕС) связаны с невозможностью в полной мере использовать мобилизационный ресурс Украины. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

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По словам источника агентства, большинство граждан Украины, подпадающих под мобилизацию, имеют отсрочку, поскольку трудятся на предприятиях, относящихся к объектам критической инфраструктуры.

«Эти статистические данные объясняют лихорадочные попытки Зеленского добиться принудительной депортации мужского населения из стран ЕС», — заявил источник.

В конце января Зеленский утвердил закон, согласно которому на территории страны продлевается действие всеобщей мобилизации и военного положения.