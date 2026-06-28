BZ: Дипломатия ЕС оказалась парализована из-за конфликта Каллас и фон дер Ляйен

Борьба председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС Каи Каллас за лидерство во внешней политике Евросоюза обостряется и уже привела к кризису, который парализовал европейскую дипломатию, пишет Berliner Zeitung.

Отмечается, что конфликт проявился, когда разгорелся кризис на Ближнем Востоке в 2023 году. Тогда фон дер Ляйен без согласования с министрами иностранных дел отправилась в Израиль, что привело к обвинениям в предвзятости в пользу еврейского государства. А летом 2025 года фон дер Ляйен создала собственный генеральный директорат по Ближнему Востоку, фактически лишив Каллас ответственности за это направление.

При этом Каллас не раз замечали за несогласованными инициативами без координации с правительствами государств Евросоюза. Так, в 2025 году она предложила увеличить финансовую помощь Украине, а в мае 2026-го заявила, что ЕС никогда не сможет быть нейтральным посредником между РФ и Украиной.

Утверждается, что государства-члены все больше дистанцируются от Каллас.

Ранее стало известно, что страны ЕС прорабатывают варианты радикальной реформы дипслужбы ЕС из-за ее неэффективности, а также недовольства работой Каи Каллас на посту главы.

СМИ рассказали о трех вариантах исправления ситуации. Первый подразумевает передачу всей внешнеполитической деятельности Евросоюза под юрисдикцию ЕК. Второй - передачу функций дипломатической службы Совету ЕС. Третий - "расширение полномочий Каллас в рамках более широкой институциональной реформы".