На польско-украинской границе скопились сотни автомобилей

На границе Украины и Польши на контрольно-пропускном пункте «Краковец» образовалась огромная очередь, в ней скопились порядка 300 автомобилей, пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

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По данным агентства, в регионе наблюдается аномальная жара, люди часами вынуждены ожидать в очень тяжелых условиях.

Рост трафика на этом КПП предположительно был вызван началом ремонтных работ на соседнем пункте пропуска «Шегини — Медыка».

Ранее сообщалось, что польская граница остается главным хабом для выезда граждан Украины и грузооборота.

Любые инфраструктурные сбои или ремонтные работы, по данным экспертов, мгновенно вызывают пробки и заторы на границе.