На польско-украинской границе скопились сотни автомобилей
На границе Украины и Польши на контрольно-пропускном пункте «Краковец» образовалась огромная очередь, в ней скопились порядка 300 автомобилей, пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.
По данным агентства, в регионе наблюдается аномальная жара, люди часами вынуждены ожидать в очень тяжелых условиях.
Рост трафика на этом КПП предположительно был вызван началом ремонтных работ на соседнем пункте пропуска «Шегини — Медыка».
Ранее сообщалось, что польская граница остается главным хабом для выезда граждан Украины и грузооборота.
Любые инфраструктурные сбои или ремонтные работы, по данным экспертов, мгновенно вызывают пробки и заторы на границе.