Премьер Эстонии сделал неожиданное заявление о Европе

Европа — мирный регион, но в последнее время европейцам приходится думать о своей безопасности, рассказал журналистам премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Об этом пишет РБК.

Глава государства напомнил, что изначально Евросоюз был направлен на мирное развитие, взаимодействие в торговой сфере.

В настоящее время, пояснил Михал, геополитическая ситуация значительно осложнилась, что привело к смене концепции.

«Теперь это будет проект мира, но с оружием. Это существенная разница, потому что, если Европа — самый богатый регион в мире — будет обладать оружием и способностью реагировать на угрозы безопасности изнутри и извне, Европа станет намного сильнее», — подчеркнул премьер.

По его оценке, смену концепции следует воспринимать позитивно, так как усиление Европы за счет вооружений повышает ее политический вес, авторитет в мире.

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Журналисты отметили, что многие лидеры из стран Балтии придерживаются аналогичных взглядов на развитие Европы.

Ранее сообщалось, что европейцы все чаще призывают отказаться от веры в помощь США и НАТО и самостоятельно строить архитектуру безопасности.

В частности, на всех уровнях обсуждается инициатива по созданию собственной европейской армии, независимой от альянса.