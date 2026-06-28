Заявления глав государств и правительств о гипотетическом вступлении Киева в Североатлантический альянс сводят на нет возможность мирного урегулирования, пожаловался в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил в беседе с журналистами, что Украина гарантированно станет членом Европейского союза и в будущем вступит в НАТО.

«Стубб утверждает, что Украина станет членом НАТО. Такие заявления звучат в поддержку Украины, но способствуют тому, что мира не будет», — подчеркнул ученый.

Дизен уточнил, что если бы лидеры западных стран испытывали хоть какую-то симпатию к Украине, то не пересекали бы красные линии, а призывали к дипломатическому решению вопроса, стремились бы выйти на контакт с Москвой и обсудить с ней вопросы общеевропейской безопасности.

Вице-премьер Качка: вступление в ЕС нужно Украине для геополитических целей

Ранее военные эксперты сообщили, что Запад вернулся к риторике, характерной для 2022-2024 годов, стал муссировать вопрос о вступлении Украины в НАТО, о ее дальнейшей поддержке.