Турция и Азербайджан обратились с неожиданной просьбой в ЮНЕСКО

Турция и Азербайджан подали совместную официальную заявку в ЮНЕСКО на включение пахлавы в Список нематериального культурного наследия человечества под названиями «baklava» и «pakhlava».Об этом сообщает издание Turkiye.

Решение по поводу пахлавы будет принято на 21-м заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО. Оно пройдет с 30 ноября по 5 декабря в китайском городе Сямынь.

«Официальные лица оценивают вероятность регистрации пахлавы от имени Турции и Азербайджана как очень высокую. С принятием этого решения попытки Греции присвоить себе это турецкое лакомство будут пресечены, а статус пахлавы в мировом культурном наследии укрепится», — пишет Turkiye.

Относительно происхождения пахлавы выдвигаются разные теории.

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Турецкие историки уверены, что популярный десерт в нынешнем виде появился в османских дворцах. Упоминания о пахлаве есть в книгах дворцовой кухни султана Магомета II. Существовали традиции «пахлавийского шествия», когда пахлаву отправляли из дворца янычарам.

Греция считает, что пахлава является её культурным наследием. Ее готовили задолго до прихода тюркских племен в Анатолию. Десерты из мёда, грецких орехов и тонкого теста византийцы называли коптоплакус. Сейчас пахлаву включают в меню греческих ресторанов как традиционное народное угощение.

Греческие обозреватели также подчеркивают, что турецкие СМИ «путают понятия». Включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО не дает эксклюзивных прав на само блюдо и не запрещает другим странам считать его своим.

В Греции говорят, что у них есть своя, уникальная традиция приготовления баклавы (например, обязательны 33 слоя теста — по числу лет жизни Христа). Утверждение заявки Турции и Азербайджана не помешает грекам готовить и продавать старинное лакомство, отмечают местные СМИ.