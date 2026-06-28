Решение президента США Дональда Трампа напасть на Иран стало шикарным подарком для России, пишет в статье для аналитического издания Responsible Statecraft профессор политологии и международных отношений Дерек Гроссман.

Эксперт отметил, что на прошлой неделе в Казани прошел масштабный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

По его оценке, в обычных обстоятельствах саммит остался бы незамеченным, СМИ посвятили бы ему пару публикаций и забыли. В этом году, в контексте глобального энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля против Ирана, саммит Россия-АСЕАН имел геостратегическое значение, пояснил автор статьи.

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Политолог уточнил, что в условиях ухудшения отношений с Западом Россия сделала Азию центральным элементом своей долгосрочной стратегии по поддержанию экономического роста, расширению экспорта энергоносителей и укреплению своего видения многополярного мирового порядка.

Юго-Восточная Азия, в свою очередь, стратегически готова к взаимодействию с Россией — макрорегион сильно пострадал в последние месяцы от глобального энергетического кризиса.

Несбалансированная политика Трампа, его нежелание оказать внимание Индонезии, Малайзии, Вьетнаму и другим странам АСЕАН, введение санкций против российской нефти, привело к тому, что были созданы все условия для того, чтобы Москва представила себя государствам макрорегиона как полезный и отзывчивый партнер, констатировал обозреватель.