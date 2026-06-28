Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева

Там, где пал памятник революционеру Владимиру Ленину, будет стоять памятник гетману Ивану Мазепе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Telegram-канал «Insider.ua».

«Масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Считаю, что идеальное место для него существует. Оно существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко», — сказал он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил поставить в украинской столице фонтан вместо памятника Ленину. По его словам, любой другой вариант вызывает споры в обществе.

4 августа 2025 года в селе Рудковцы Хмельницкой области местные власти демонтировали последний памятник Ленину на Украине. Памятник был демонтирован после обращения общественной организации «Деколонизация.Украина» к местным властям.