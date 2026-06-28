Экс-президент США Джо Байден подверг жесткой критике действующего американского лидера Дональда Трампа. Он назвал его «лузером» и обвинил в беспрецедентной коррупции и некомпетентности, сообщает CNN.

Накануне Байден выступил перед демократами Мэриленда на партийном мероприятии по сбору средств. Он осудил работу Трампа и напомнил о его «тщеславных проектах».

Это снос Восточного крыла Белого дома ради бального зала, «присвоение имени Трампа Кеннеди-центру», возведение арки в собственную честь и использование личного мойщика для обслуживания Зеркального бассейна.

«Да уж! Ну и лузер», — заявил Байден.

По его мнению, при Трампе процветает масштабная коррупция.

«Зеркальный бассейн отражает нечто еще более ужасное, чем нарциссизм и некомпетентность, лежащие в основе этой администрации. Это коррупция, коррупция, наглая, вопиющая коррупция. Коррупция такого масштаба, какого еще не было в истории США ни при одной администрации», — заявил Байден.

Он добавил, что его «злит» и то, что Трамп хочет компенсировать наказания и штрафы, которые получили участники штурма Капитолия.

Байден заявил, что Трамп позорит США

Десятиминутная речь Байдена стала одной из самых критических в адрес Трампа с момента ухода с поста. Он произнес её ровно через два года после президентских дебатов с Трампом.