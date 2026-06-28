Доктринальный руководитель Ватикана кардинал Виктор Мануэль Фернандес раскритиковал Евросоюз за избирательное применение международного права и пересмотр концепции справедливой войны в угоду политическим интересам, сообщили СМИ.

Как пишет Politico, представитель Ватикана обвинил Европейский союз в двойных стандартах при оценке военных конфликтов. Заявление прозвучало на закрытой конференции кардиналов, созванной папой Львом XIV для обсуждения глобальной «культуры силы» и переосмысления традиционной доктрины справедливой войны.

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры, открывая дискуссию, отметил, что правительства все чаще применяют моральные принципы исходя из политической выгоды.

«Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят санкции; но если это союзник, тот факт, что там нет свободы слова, прав человека или демократии, игнорируется», – заявил он.

Фернандес подчеркнул непоследовательность внешней политики Евросоюза, который вводит санкции против одних стран, но закрывает глаза на более серьезные вторжения. По его словам, такие противоречия показывают, что реальные интересы сводятся к политике и экономике, а стабильная система ценностей исчезла.

Он также раскритиковал широкое толкование законной самообороны, которое, по его мнению, используется для оправдания военных вмешательств.

Позиция папы Льва XIV уже вызвала разногласия с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который отстаивает более широкое понимание католического учения о справедливой войне. В финальной речи Лев XIV поприветствовал советы кардиналов по пересмотру доктрины самообороны с учетом изменений в современных конфликтах, пообещав подойти к вопросу с теологической строгостью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам.

Месяцем ранее понтифик осудил колоссальный рост военных расходов в европейских странах.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с антивоенной позицией главы Католической церкви.