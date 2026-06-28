Морги переполнены: Европа изнывает от небывалой жары

Большую часть Европы накрыла аномальная жара, самая разрушительная за всю историю метеонаблюдений. Волна зноя, которую синоптики называют тепловым куполом, движется на восток, ломая вековые температурные рекорды.

Это мощный антициклон, который действует как крышка над регионом. Он не даёт теплому воздуху у поверхности подниматься и формировать облака, из-за чего земля прогревается ещё сильнее, а прохладный воздух и ветер не могут проникнуть в зону аномалии. И так уже вторую неделю. От жары страдают более 150 миллионов человек по всему континенту.

Во Франции - десятки погибших, включая детей, а парижские морги переполнены, тела вынуждены вывозить за пределы столицы. Такая ситуация, в том числе потому, что во многих квартирах нет кондиционеров и достаточной вентиляции.

Тепловой купол над Старым Светом: чем синоптики объясняют аномальный зной в Европе?

В некоторых районах Парижа для жителей открывают прохладные помещения, в которых можно отдохнуть и поработать под кондиционером. Из-за жары закрыты некоторые достопримечательности, в том числе Эйфелева башня и Лувр.

Кризис добрался и до сердца Евросоюза. В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе из-за пиковых нагрузок на энергосистему отключили кондиционеры на первых семи этажах. Однако на верхних, в офисах руководства во главе с Урсулой фон дер Ляйен, прохлада сохранилась. Возмущенные сотрудники называют это феодализмом и позором.

В Великобритании из-за экстремальной жары отменили конференцию о последствиях этой самой жары в рамках Лондонской недели борьбы с изменением климата. Проведение встречи посчитали опасным для здоровья участников, так как в помещении, где она планировалась, нет кондиционеров.

Волна жары смещается с запада на восток. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура может превысить 42 градуса, а облегчение наступит в начале следующей недели.