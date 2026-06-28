Решение Вучича уйти в досрочную отставку объяснили

Желание президента Сербии Александра Вучича уйти досрочно в отставку говорит о принятии им стратегического решения в пользу страны, рассказал политолог Александр Асафов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшие недели собирается покинуть свой пост. Об этом он заявил перед акцией «Сербия, одна семья», организованной в поддержку правящей партии и политики сербского лидера.

По словам эксперта, Сербия проанализировала итоги выборов в Венгрии, Болгарии, Румынии и Молдавии и сделала справедливый вывод, что для поддержания нынешней ситуации в условиях политической турбулентности стране нужно сохранить свое положение без влияния внешних акторов. Асафов объяснил, что выражается это в виде неспешного дрейфа в сторону Евросоюза, но с сохранением выгод от других отношений, например российских.

«Если бы он ушел на волне протестов, то это бы показало его слабость и его политические противники при внешней поддержке, при которой проходили эти многотысячные протесты, пришли бы к власти. А тут есть неплохой шанс на сохранение существующего порядка вещей, но пожертвовав фигуру Вучича, на которую американцы давно поставили крест. Поэтому, как мне кажется, это стратегическое решение. Что будет дальше, посмотрим», — сказал политолог.

О своей возможной отставке президент Сербии проинформировал в конце мая в ходе поездки в Китай.