Новые взрывы прогремели в Харькове на фоне тревоги

На северо-востоке Харькова днем прогремели новые взрывы, совпавшие по времени с объявленной в регионе воздушной тревогой.

О серии новых взрывов в Харькове на северо-востоке Украины сообщил телеканал «Общественное», передает РИА «Новости». Канал уточнил, что инцидент произошел на фоне действующей воздушной тревоги в регионе.

В сообщении в Telegram-канале «Общественного» сказано: «Еще один взрыв прозвучал в Харькове». Ранее в это же воскресенье телеканал уже информировал о повторном взрыве в городе.

Ситуацию дополняют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно этим данным, сигнал воздушной тревоги на момент сообщений звучал в части Харьковской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в Харькове за сутки прогремели четыре серии взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

В январе в Харькове произошел уже шестой за сутки мощный взрыв при сохранении режима воздушной тревоги.

В июне прошлого года украинский канал «Общественное» на фоне воздушной тревоги сообщил о взрывах в Харькове и за его пределами.