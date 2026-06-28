Глава Белоруссии Александр Лукашенко отправился с большим комплексным визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию, пишет Telegram-канал «Пул первого».

Журналисты уточнили, что в число внешнеполитических приоритетов Белоруссии, в основу ее многовекторной политики, входит сотрудничество с азиатскими государствами.

По их словам, макрорегион является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики.

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По данным канала, президент посетит ряд ключевых стран для переговоров на высшем уровне, обсудит с главами государств и правительств масштабные и перспективные для Белоруссии проекты в разных сферах.

Корреспонденты пояснили, что каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа.

Напомним, что в конце марта этого года Лукашенко посетил с визитом Северную Корею. Он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и подписал договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Глава государства также вручил руководителю КНДР автомат белорусского производства.